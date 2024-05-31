Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ужасный обстрел Харькова, пожар на нефтебазе в РФ и мощный взрыв в Киеве: главные новости ночи 31 мая 2024 года

Ужасный обстрел Харькова, пожар на нефтебазе в РФ и мощный взрыв в Киеве: главные новости ночи 31 мая 2024 года

Спасатели продолжают работать на месте трагедии / Фото: Суспільне

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: есть пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди .
  • Жестокая ночная атака РФ по Харькову: что известно к этому часу, фото Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: горит российский порт Кавказ Читать далее –>
  • Вражеские обстрелы Харькова: спасатели продолжают искать людей под завалами Читать далее –>
  • В России вспыхнула очередная нефтебаза по причине "воздушного удара" Читать далее –>
  • В Киеве раздался громкий взрыв: что произошло Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация