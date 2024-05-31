Ужасный обстрел Харькова, пожар на нефтебазе в РФ и мощный взрыв в Киеве: главные новости ночи 31 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: есть пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди .
- Жестокая ночная атака РФ по Харькову: что известно к этому часу, фото Читать далее –>
- Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: горит российский порт Кавказ Читать далее –>
- Вражеские обстрелы Харькова: спасатели продолжают искать людей под завалами Читать далее –>
- В России вспыхнула очередная нефтебаза по причине "воздушного удара" Читать далее –>
- В Киеве раздался громкий взрыв: что произошло Читать далее –>
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