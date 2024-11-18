Страшный обстрел Одессы: количество пострадавших и погибших выросло

Кровожадность российских террористов просто не знает границ.
В результате обстрела Одессы увеличилось количество пострадавших и погибших. Жертвами вражеской атаки стали 10 человек. Еще 43 – получили ранения.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Среди погибших — 7 полицейских, медик и двое местных жителей.
По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, уже известно о 47 пострадавших человека. В больницах продолжается борьба за жизнь и здоровье потерпевших.
Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и полицейские психологи.
Напомним, российские террористы днем 18 ноября совершили очередную ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые.
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