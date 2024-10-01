Ужасный обстрел рынка в Херсоне: что известно о погибших и раненых

Утром 1 октября армия РФ ударила по рынку в Центральном районе Херсона. По состоянию на 11:00 известно о шести погибших и более шести травмированных горожан.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Офис генпрокурора.

"По состоянию на 11:00 в результате обстрела центра Херсона погибли шесть горожан. Седьмого пострадавшего, которого считали погибшим, врачи смогли стабилизировать. Тем не менее, его состояние остается крайне тяжелым", — проинформировали в ОГ.

Отмечается, что, вероятно, оккупанты атаковали город со ствольной артиллерии. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

В свою очередь, Прокудин сообщил, что известно о шести травмированных людях после удара по рынку. Пятеро пострадавших находятся в больнице, а одному – медпомощь оказали на месте.

"В тяжелом состоянии в больницу доставлен 65-летний херсонец. Он получил взрывную травму, ранение живота, грудной клетки и ноги. Еще у женщин 1969, 1956 годов рождения, а также у женщин 65 и 40 лет — взрывные травмы, контузии, осколочные ранения. 64-летний мужчина получил помощь на месте. У него взрывная травма и осколочное ранение уха", — рассказал глава ОВА.

По его словам, вероятно, был обстрел из танка. Попадания были в здание аптеки, а рядом расположены и остановка общественного транспорта, и торговые точки.

Обстрел Херсона

Утром 1 октября российские войска ударили по рынку Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.

Впоследствии местные власти уточнили, что российский снаряд прилетел прямо в здание аптеки. Утром на местном рынке, и в частности в аптеке, была большая концентрация херсонцев.

Российские войска ударили по рынку в Херсоне

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