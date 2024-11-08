Ужасный обстрел Запорожья: полиция показала первые минуты после удара РФ (видео)

Как видим, Россия способна только терроризировать и убивать мирное население.
Патрульные показали кадры из бодикамер, зафиксированных в первые минуты после удара по Запорожью. Они совместно с другими экстренными службами оказывали помощь травмированным, обеспечивали регулирование движения и направляли людей в безопасные места.
Кадры обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Как подчеркнул чиновник, враг цинично наносит удары управляемыми авиабомбами по мирному населению Запорожья.
"Террор и убийства гражданских — вот что несет Россия. Соболезнования семьям погибших. Коллегам спасибо за службу", — написал Белошицкий.
Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Кровавая атака унесла жизни 9 человек.
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