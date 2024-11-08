Ужасный обстрел Запорожья: полиция показала первые минуты после удара РФ (видео)

Как видим, Россия способна только терроризировать и убивать мирное население.

Патрульные показали кадры из бодикамер, зафиксированных в первые минуты после удара по Запорожью. Они совместно с другими экстренными службами оказывали помощь травмированным, обеспечивали регулирование движения и направляли людей в безопасные места.

Кадры обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Полиция показала первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела

Как подчеркнул чиновник, враг цинично наносит удары управляемыми авиабомбами по мирному населению Запорожья.

"Террор и убийства гражданских — вот что несет Россия. Соболезнования семьям погибших. Коллегам спасибо за службу", — написал Белошицкий.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Кровавая атака унесла жизни 9 человек.

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