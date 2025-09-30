- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужасный потоп в Одессе: 23-летнюю девушку могло сбить течением во время ливня, ее ищут
В Одессе во время непогоды исчезла 23-летняя девушка — ее разыскивают водолазы.
Во вторник, 30 сентября, в Одессе 23-летняя девушка исчезла во время мощного ливня. Ее могло сбить течением на одной из улиц города.
Об этом передает «Суспильне» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Одесской области.
По словам очевидцев, девушку сбило с ног около 18:00 в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы. Ее ищут водолазы.
Всего по состоянию на 21:00 спасли 231 человека, эвакуировали из воды 46 машин, среди которых три автобуса и три «скорых».
Кроме того, в местных пабликах пишут, что после сильного течения в Одессе всплыл труп утопленника. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что непогода в Одессе началась еще сегодня до обеда.
К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.