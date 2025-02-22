Ужасный пожар в Житомирской области унес жизни четырех человек: среди погибших есть дети (фото)

В селе Заможное Житомирского района пожар унес жизни четырех человек, среди погибших есть дети.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

По информации спасателей, приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили тела погибших во время тушения огня в частном доме.

"Во время тушения огнеборцы обнаружили тела 4 человек, из которых двое детей. Также пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Причины пожара выясняются правоохранительными органами.

Последствия пожара

Последствия пожара

Напомним, 1 февраля в Киеве на улице Гарета Джонса произошел пожар. Во время тушения огня спасатели спасли пять человек, среди которых трое детей, и вывели 15 человек на свежий воздух.

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