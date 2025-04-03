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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1427
Время на прочтение
1 мин

Ужасный ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны имена двух погибших женщин (фото)

Завтра, 4 апреля, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вчерашнего вражеского ракетного удара по городу.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ракетный удар по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу

Российская армия накануне нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо — погибли. Среди погибших две работницы автомойки Яна Курто и Инна Винцковская.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои. Кривой Рог».

  • Яна была патриоткой и любила помогать людям. Вместе с волонтерами искала родных погибшего защитника. Собирала на лечение маме, которую сбил автомобиль в 2023. Последний год очень скучала после того, как самая родная ушла из жизни.

Яна Курто / © из соцсетей

Яна Курто / © из соцсетей

  • Инне было 45. Она любила детей, до войны работала воспитателем в садике. Дочери Полини позвонил по телефону мужчина, сказал, срочно ехать в Украину из Польши. Семья планировала вместе дома праздновать Пасху, а их соберут похороны мамы.

Инна Винцковская / © из соцсетей

Инна Винцковская / © из соцсетей

«Она в 15:30 написала мне, что все хорошо, а через полчаса ее не стало. Мамочка родная, мне будет тебя не хватать», — пишет Полина.

Завтра, 4 апреля, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вчерашнего вражеского ракетного удара по городу.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами в ночь на 3 апреля. Силы ПВО уничтожили 28 БпЛА, а семь были локационно потеряны.

Дата публикации
Количество просмотров
1427
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