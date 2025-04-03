Ужасный ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны имена двух погибших женщин (фото)

Ракетный удар по Кривому Рогу

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Российская армия накануне нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо — погибли. Среди погибших две работницы автомойки Яна Курто и Инна Винцковская.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои. Кривой Рог».

Яна была патриоткой и любила помогать людям. Вместе с волонтерами искала родных погибшего защитника. Собирала на лечение маме, которую сбил автомобиль в 2023. Последний год очень скучала после того, как самая родная ушла из жизни.

Яна Курто / © из соцсетей

Инне было 45. Она любила детей, до войны работала воспитателем в садике. Дочери Полини позвонил по телефону мужчина, сказал, срочно ехать в Украину из Польши. Семья планировала вместе дома праздновать Пасху, а их соберут похороны мамы.

Инна Винцковская / © из соцсетей

«Она в 15:30 написала мне, что все хорошо, а через полчаса ее не стало. Мамочка родная, мне будет тебя не хватать», — пишет Полина.

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Завтра, 4 апреля, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вчерашнего вражеского ракетного удара по городу.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами в ночь на 3 апреля. Силы ПВО уничтожили 28 БпЛА, а семь были локационно потеряны.