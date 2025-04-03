Ужасный ракетный удар по Кривому Рогу: власти сообщили последние подробности

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Реклама

Вчера, 2 апреля, армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо – погибли.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, из-за атаки были разбиты девять многоэтажек, авто и гаражи, АЗС, админздания, почта.

Реклама

На месте развернули штаб помощи, где можно получить стройматериалы и подать заявление на материальную помощь от города, отметили власти.

Как сообщалось, армия РФ атаковала Украину дронами ночью на 3 апреля. Силы ПВО уничтожили 28 БпЛА, а семь – были локационно потеряны.

Дата публикации 12:43, 02.04.25 Количество просмотров 16 Гуляйполе разбитое и обессиленое, но до сих пор живет! Люди остаются в городе несмотря на непрерывные обстрелы