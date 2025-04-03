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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5803
Время на прочтение
1 мин

Ужасный ракетный удар по Кривому Рогу: власти сообщили последние подробности

Повреждены многоквартирные дома.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар по Кривому Рогу.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Вчера, 2 апреля, армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо – погибли.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, из-за атаки были разбиты девять многоэтажек, авто и гаражи, АЗС, админздания, почта.

На месте развернули штаб помощи, где можно получить стройматериалы и подать заявление на материальную помощь от города, отметили власти.

Как сообщалось, армия РФ атаковала Украину дронами ночью на 3 апреля. Силы ПВО уничтожили 28 БпЛА, а семь – были локационно потеряны.

Дата публикации
Количество просмотров
5803
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