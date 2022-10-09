Ужасный ракетный удар по Запорожью: повреждены и разрушены дома, погибли 17 человек

Около 2 часов ночи 9 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

В результате атаки по Запорожью разрушены и повреждены жилые дома. По состоянию на 6 часов утра известно о 17 погибших.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, — пишет Общественное.Запорожье.

"В результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар. Информация о пострадавших выясняется. На месте работают соответствующие службы".

В частности, ракетным ударом разрушен подъезд многоэтажки.

Также повреждены другие многоквартирные дома и частного сектора города.

По предварительным данным, разрушены 5 частных домов и около 40 – повреждены.

Спасатели уже разрешили коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов. Анатолий Куртев призвал горожан приобщиться и помочь коммунальщикам.

Обстрелы Запорожья

В течение последней недели враг продолжает наносить удары по Запорожью : разрушены дома, инфраструктура и есть погибшие местные жители.

8 октября стало известно о росте количества жертв в результате произошедшего на днях ракетного обстрела Запорожья — под завалами нашли 19 тел.

7 октября, оккупационные войска атаковали двумя иранскими дронами -камикадзе, попавшими в объекты критической инфраструктуры города. Один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Есть информация об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

6 октября по Запорожью выпустили сразу семь ракет. Они попали в многоэтажки. В результате ракетного удара погибли 12 человек. В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел южного города.

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