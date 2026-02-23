Ужасный теракт во Львове: подозреваемой избрали меру пресечения

Подозреваемая в суде / © Виталий Глагола

Во Львове началось заседание суда по делу о теракте 22 февраля. Подозреваемой в организации преступления Ирине Саветиной избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По состоянию на 16:30 женщину, подозреваемую в совершении теракта во Львове, отправили в СИЗО без права внесения залога.

По информации журналиста Виталия Глаголы, сторона обвинения настаивает на содержании под стражей сроком 60 дней без права внесения залога.

Что рассказала подозреваемая

По словам Саветиной, у нее не было мотива совершать преступление. Мол, о том, что с ней связался куратор из РФ, она узнала только после теракта. Представился заказчик Марком. «Хлопушка», как говорит подозреваемая, она делала с ним непосредственно.

«Он был по видеосвязи. А когда я поняла, что что-то не так, я позвонила Марку и сказала, что не буду этого делать. Я поднялась в квартиру, мне позвонил этот Даниил, и сказал: „Мы все о тебе знаем, о твоих кредитах, где живет твоя мама“, — говорит Саветина.

Женщина настаивает, что не понимала, что закладывает взрывчатку.

Теракт в центре Львова: что известно

В центре Львова 22 февраля произошли два взрыва. Стало известно, что есть и жертвы. Инцидент квалифицировали как теракт. Организаторы преследовали цель нанести как можно больше вреда людям: раздался первый взрыв, на место прибыли полицейские, и сразу же произошла повторная детонация.

В результате взрывов, к сожалению, погибла 23-летняя полицейская. С ней сегодня прощаются во Львове.

Правоохранители задержали подозреваемую в теракте. Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенщины. Задержанному доложено о подозрении.

В ходе допросов установлено, что женщина действовала по сговору куратора с РФ. Ей обещали оплатить 60 тысяч, впрочем, средств она так и не получила. Исполнители перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки — гвозди, болты, гайки. Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения известного гипермаркета, где видно, как она покупает комплектующие.

Момент закладки вероятной взрывчатки попал на видео. Если вина будет доказана, женщине грозит пожизненное заключение.

По данным властей, по состоянию на 23 февраля в больницах Львова находились 20 человек, им оказывается помощь. Три человека — в очень тяжелом состоянии.