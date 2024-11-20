Ужасный удар баллистики по жилому кварталу Одессе: количество убитых снова выросло

оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру.
В Одессе возросло число погибших в результате баллистического удара армии РФ днем 18 ноября. Известно, что погибли уже 11 человек.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Сегодня в городской больнице скончался мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы оказались очень тяжелыми", — проинформировал городской голова.
Обстрел Одессы 18 ноября
18 ноября российские войска атаковали Одессу баллистикой, в результате удара произошло попадание в многоэтажку. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, россияне целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре.
Первоначально сообщалось о большом количестве погибших. Среди убитых ракетой были медики, полицейские, обычные гражданские. Ранения получили дети и взрослые.