Ужасный удар баллистики по жилому кварталу Одессе: количество убитых снова выросло

В Одессе возросло число погибших в результате баллистического удара армии РФ днем 18 ноября. Известно, что погибли уже 11 человек.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сегодня в городской больнице скончался мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы оказались очень тяжелыми", — проинформировал городской голова.

Обстрел Одессы 18 ноября

18 ноября российские войска атаковали Одессу баллистикой, в результате удара произошло попадание в многоэтажку. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, россияне целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре.

Первоначально сообщалось о большом количестве погибших. Среди убитых ракетой были медики, полицейские, обычные гражданские. Ранения получили дети и взрослые.

Баллистика изменила жизнь Одессы!

Читайте также: