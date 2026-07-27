Атака на супермаркет в Чернигове

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В воскресенье, 26 июля, российская армия атаковала Чернигов. Реактивные БПЛА «Герань» ударили прямо по супермаркету. Погибли два человека. В областном центре сегодня объявлен день траура.

Все, что известно о российском ударе по Чернигову, читайте в материале ТСН.ua.

Удар по супермаркету — что известно о жертвах

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус подчеркнул, что РФ ударила по городу посреди дня реактивными дронами. Из-за «прилета» по супермаркету погиб 10-летний ребенок, а также 23-летняя девушка.

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Кроме того, по меньшей мере 25 человек получили травмы. В частности, четверо детей: 10-летний мальчик находится в больнице; школьники 11 и 17 лет, а также девочка, которой почти 2 года.

По данным властей, в медицинских учреждениях находятся 12 потерпевших. Врачи оценивают состояние четырех травмированных как тяжелое.

Удар по Чернигову — фото последствий

Россияне нанесли удары по супермаркету в Чернигове.

Россияне нанесли удары по супермаркету в Чернигове.

Россияне нанесли удары по супермаркету в Чернигове.

Россияне нанесли удары по супермаркету в Чернигове.

Россияне нанесли удары по супермаркету в Чернигове.

Атака на Чернигов

Другой российский дрон уничтожил в областном центре одно из СТО, а также находившиеся там автомобили. Позже оккупанты попали еще и по предприятию, где возник пожар.

Поздним вечером «прилет» произошел на территории предприятия пищевой промышленности. Ранение получил 48-летний мужчина. Его госпитализировали.

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Напомним, 26 июля в Чернигове дрон попал в супермаркет АТБ. По информации начальника МВА Дмитрия Брижинского, войска РФ атаковали областной центр тремя реактивными беспилотниками с камерами типа «Герань-4».

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