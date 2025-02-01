Ужасный удар ракетой по дому в Полтаве: количество погибших стремительно выросло

В Полтаве растет количество жертв ракетного удара по многоэтажному зданию утром 1 февраля. Пока известно о семи погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"До семи возросло число погибших в Полтаве. 22 человека спасли спасатели с разрушенной российским ударом жилой многоэтажки. 14 человек ранены. Среди травмированных — трое детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра на месте прилета продолжаются аварийно-спасательные работы. Кроме спасателей и полицейских, задействованы кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

Как сообщалось, утром 1 февраля во время воздушной тревоги россияне ракетой попали в жилой дом в Полтаве. Разрушен целый подъезд многоэтажки. Кроме того, произошли повреждения других рядом зданий.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

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