Ужасный удар ракетой по дому в Полтаве: количество погибших стремительно выросло

Спасательные работы на месте разрушенного дома продолжаются.
В Полтаве растет количество жертв ракетного удара по многоэтажному зданию утром 1 февраля. Пока известно о семи погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"До семи возросло число погибших в Полтаве. 22 человека спасли спасатели с разрушенной российским ударом жилой многоэтажки. 14 человек ранены. Среди травмированных — трое детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с утра на месте прилета продолжаются аварийно-спасательные работы. Кроме спасателей и полицейских, задействованы кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.
Как сообщалось, утром 1 февраля во время воздушной тревоги россияне ракетой попали в жилой дом в Полтаве. Разрушен целый подъезд многоэтажки. Кроме того, произошли повреждения других рядом зданий.