Ужасный взрыв в Черкасской области: из-за газового баллона сгорел частный дом (фото)

Газовый баллон

В городе Городище Черкасской области в результате взрыва газового баллона был полностью уничтожен частный жилой дом вместе с мебелью, бытовой техникой и документами владельцев. Происшествие произошло под вечер 31 декабря.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Воспламенился жилой дом: огонь охватил дом и быстро распространялся. Вместе со спасателями на месте ликвидации работала местная пожарная команда села Староселье», — сообщили спасатели.

По информации спасателей, во время инцидента пострадали две женщины. Девушка 2006 года рождения получила ожоги лица и рук, ее госпитализировали в больницу. Другая пострадала, женщина 1979 года рождения, также получившая ожоги лица, от госпитализации отказалась.

