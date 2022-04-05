Ужасы оккупации в каждом слове, но в глазах жителей — вера в победу: как выглядит село Светильня под Броварами (фото, видео)

Все село в руинах, но жители сплотились, чтобы возвращаться к жизни.
Руины... Руины не только недавно светлых и уютных домов. Руины человеческих судеб. Вот что мы увидели сегодня в селе Светильня Броварского района, куда доставили гуманитарную помощь местным жителям и жителям соседнего села Кулажинцы.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram.
"Сегодня людям доставили самое необходимое — продукты питания, одежду, средства гигиены. С завтрашнего дня наладим доставку хлеба в район. Пообщался с людьми. Ужасы оккупации в каждом слове, но в глазах — вера в нашу победу! Держимся! Только поддерживая друг друга, сможем восстановиться, отстроиться и вернуться к жизни! Победа будет за нами", — сказал он.
Напомним, президент Украины на заседании Совбеза ООН заявил, что сегодня на территории Украины Россия совершает самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.
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