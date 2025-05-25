Ужасы в детском доме при монастыре на Буковине: дети рассказали об издевательствах и принудительном труде

Ребенок / © Pixabay

Реклама

В Черновицкой области начато расследование из-за вероятной эксплуатации детей в детском доме при Банченском монастыре на Буковине.

Об этом сообщили в полиции региона.

Воспитанники рассказали о насилии, психологическом давлении и принудительном труде, а также заявили о массовом изготовлении алкоголя на территории монастыря.

Реклама

На YouTube-канале Gorashu обнародованы показания детей, якобы переживших издевательство в детдоме.

По словам питомцев, условия пребывания были ужасными, а принудительный труд затронул даже детей с физическими недостатками. Одна из них охарактеризовала монастырь как «крупный бизнес», а не религиозное учреждение.

Полиция Черновицкой области уже открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование по факту обнародованных видеоматериалов. Окончательная правовая квалификация события будет предоставлена после завершения следствия.

Напомним, в Ужгороде 16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Ужгородского института культуры и искусств.

Реклама

Прибывшие на место происшествия медики долгое время пытались его реанимировать, однако спасти жизнь парня не удалось.

Впоследствии в его комнате была найдена записка, в которой был указан пароль к телефону и написано: «Все найдете там». В мобильном устройстве обнаружили прощальное видеообращение, в котором парень объяснил свой поступок неудачным составлением НМТ и попросил прощения у своих близких.