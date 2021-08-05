В Харькове мужчина спас дикую утку, которая запуталась в водоеме с мусором, и стал звездой Сети (видео)

Волонтеры занялись расчисткой реки, а вместе с мусором достают из воды уток, которые запутались в отходах.
В Харькове неравнодушные горожане решили почистить местную реку Уды. Водоем больше напоминает свалку, в котором пытаются выжить дикие утки, но погибают из-за загрязненности водоема.
Волонтеры показали состояние реки и как достают из грязи и нитчатки диких птиц.
На кадрах видно, как волонтер-водолаз пытается убрать деревья из воды, чтобы потом легче было другим волонтерам собирать с поверхности воды мусор. Между ряской, нитчаткой и всяким хламом он находит обессиленных диких уток и достает их из воды.
Как рассказывают волонтеры, в реке нашли двоих уток и доставили их в ветеринарную клинику.
Состояние птиц начало ухудшаться на глазах у волонтеров. Одну из уток отправили в кислородную камеру, поскольку она уже едва дышала. Ветеринар установила диагноз "острое отравление", что свидетельствует о том, что в воду в реке Уды сбрасывают опасные для фауны вещества.
Вторую утку волонтеры выпустили на свободу в другой водоем.
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