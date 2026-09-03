Уже 16-й ребенок в семье: на Ровенщине супруги снова празднуют пополнение

Младенец (иллюстративный фото) / © Pixabay

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Супруги Галина и Юрий Приступ из села Половли в Ровенской области стали родителями уже 16-го ребенка. У них родилась девочка, и теперь в семье поровну восемь сыновей и восемь дочерей.

О пополнениях сообщили в Ровенском перинатальном центре, передает ITV media group.

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Девочка родилась в 00:05 с весом 3445 грамм и ростом 53 сантиметра.

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После 16-ти родов Галина чувствует себя хорошо, новорожденная тоже. Маму с дочерью планировали выписать 1 сентября.

Имя для девочки семья пока не выбрала. По словам Галины, окончательное решение будет принято уже дома вместе с другими детьми.

«Традиции у нас нет, кому понравившееся, и уже выбирают. Дети еще есть, уже взрослые тоже хотят выбрать имя», — рассказала она.

Часть детей Галины и Юрия уже совершеннолетние и живут по отдельности. Старшему сыну 24 года, он женат и сам воспитывает двоих детей. Дома новорожденную ждут десять братьев и сестер.

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Многодетные семьи в Ровенской области

В Ровенском перинатальном центре отмечают, что пациентки, имеющие более пяти детей, для региона не редкость. В то же время 16 детей в одной семье все же исключительный случай.

В 2019 году в Ровенской области женщина родила 19-го ребенка. Речь идет о семье Ковалевичей из села Глинное, где традиционно проживает много многодетных семей.

Еще одна жительница Ровенской области, о которой ранее сообщали СМИ, воспитывала 16 детей — 12 мальчиков и четырех девушек.

В 2024 Ровенская область занимала второе место в Украине по количеству многодетных семей — их насчитывалось 26,4 тысячи. Больше было только на Львовщине – 31,6 тысячи, а на Одесщине – 24,7 тысячи.

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В то же время, по доле многодетных семей относительно численности населения Ровенщина является одним из лидеров.

Ранее мы писали, что в первом полугодии 2026 года на подконтрольной территории Украины уровень смертности в четыре раза превысил показатели рождаемости.

По оценкам экспертов, на сложившуюся негативную статистику существенно повлиял выезд части беременных женщин за границу, где они и рожают детей. Это создает дополнительный отрыв в официальных демографических данных внутри страны.

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