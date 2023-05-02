Уже 16-й: в пограничной Тисе снова утонул уклонист, пытавшийся бежать в Румынию (фото)

С начала полномасштабного вторжения, это уже 16 утопленников, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

На Закарпатье спасатели достали из пограничной реки Тиса тело мужчины, одетого в гидрокостюм. Скорее всего, это был уклонист, пытавшийся незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Тело обнаружил мужчина, рыбачивший в поселке Буштыно. В кармане утопленника находился паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Согласно документам, погибший мужчина был зарегистрирован в Днепропетровской области.

Тело было обнаружено ниже по течению от участка, где по реке проходит граница между Украиной и Румынией. Работники ГПСУ предполагают, что утопленник погиб при попытке незаконно пересечь государственную границу через Тису.

Очевидно, мужчина пытался незаконно попасть в Румынию. / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

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На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ уже 16 утопленников обнаружили в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

Также военнообязанные бегут за границу по опасным горным тропам. За год трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Напомним, что на Закарпатье двое молодых людей пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков.

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