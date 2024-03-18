Уже 22-й: в Тисе на Закарпатье обнаружили тело 33-летнего мужчины (видео)

С начала полномасштабного вторжения это уже 22-й случай гибели мужчин, пытающихся преодолеть реку.
На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.
Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала соответствующее видео.
Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда получили 17 марта от румынских коллег.
Утопленником оказался 33-летний украинец, житель города Харьков.
"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже 22-й случай гибели при попытке преодоления реки, которой пролегает граница с Румынией. Информируем, что, несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Отметим, на Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая иногда служит границей с Румынией и Венгрией.
Напомним, что на Закарпатье двое молодых людей пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков.
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