Уже была судима: в Полтавской области 37-летняя женщина зарезала 28-летнего сожителя (фото, видео)

В селе Лазорки Лубенского района Полтавской области 37-летняя женщина нанесла смертельное ножевое ранение в область грудной клетки своему сожителю. Она задержана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Полицейским о преступлении сообщили медики 1 декабря, около 17 часов. Они рассказали об убийстве в жилом доме по улице Полевой.

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Следователи установили, что жертвой является мужчина 1994 года рождения. Его зарезала сожительница, старшая на 9 лет, ранее судимая за совершение подобного преступления.

Она нанесла ему ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следователи полиции задержали 37-летнюю жительницу Лубенского района по подозрению в умышленном убийстве своего сожителя. Сейчас фигурантке сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжается досудебное расследование по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказывания вины судом женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в новогоднюю ночь в Кременчугском районе Полтавской области сожитель облил женщину керосином и поджег. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.