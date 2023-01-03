Уже была судима: в Полтавской области 37-летняя женщина зарезала 28-летнего сожителя (фото, видео)

Убийство произошло в доме.
В селе Лазорки Лубенского района Полтавской области 37-летняя женщина нанесла смертельное ножевое ранение в область грудной клетки своему сожителю. Она задержана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Полицейским о преступлении сообщили медики 1 декабря, около 17 часов. Они рассказали об убийстве в жилом доме по улице Полевой.
Следователи установили, что жертвой является мужчина 1994 года рождения. Его зарезала сожительница, старшая на 9 лет, ранее судимая за совершение подобного преступления.
Она нанесла ему ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Следователи полиции задержали 37-летнюю жительницу Лубенского района по подозрению в умышленном убийстве своего сожителя. Сейчас фигурантке сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Продолжается досудебное расследование по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказывания вины судом женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в новогоднюю ночь в Кременчугском районе Полтавской области сожитель облил женщину керосином и поджег. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.
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