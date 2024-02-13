"Уже были случаи прохода врага в глубь наших позиций": военный эксперт о ситуации на Авдеевском направлении

По его словам, на Авдеевском направлении с каждым днем становится все труднее.

На Авдеевском направлении ситуация с каждым днем становится все труднее. У российских оккупантов на этом участке фронта есть продвижение.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак.

"На Авдеевском направлении с каждым днем все труднее, потому что у россиян есть продвижение на этом направлении. Оккупанты используют рельеф местности, инженерные сооружения, имею в виду канализационные проходы. Были уже случаи прохода врага вглубь наших позиций. Россияне понимают, что нужно еще немного" нажать – и будет результат", — подчеркнул Иван Ступак.

Он также добавил, что спасать Авдеевку отправили 3 штурмовую бригаду.

"Пока мы не знаем, с какой целью: полностью ли удержать город, пока наши военные не отойдут, или это политическая цель, как это было с Бахмутом — держите и все любой ценой. Ситуация очень критическая. Видим, как россияне с каждым днем все наседают и наседают", — подчеркнул Ступак.

Напомним, что россияне могут захватить Авдеевку в ближайшие недели.

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