Уже через несколько месяцев: Украина может открыть один из аэропортов

До конца января 2025 года в Украине может возобновиться авиасообщение через один из двух крупнейших аэропортов страны – "Львов" или "Борисполь".

Полеты в одном из украинских аэропортов – "Львов" или "Борисполь" – возобновятся до конца января 2025 года.

Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве 7 ноября.

"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 — ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины — ред.)", — сказал Эллисон.

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус — "Львов". Семь минут полета от Польши", — сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Она будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", — сказал он.

Напомним, ранее Министерство развития общин и территорий сообщило, что Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Презентация плана прошла во время мероприятия в Варшаве.

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