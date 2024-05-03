Уже четвертый раз за день: по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
Вечером 3 мая уже в четвертый раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Тревогу, как и в предыдущие разы, объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.
В прошлый раз тревогу объявляли в 20:36. Она продолжалась около 20 мин.
В 18:35 объявляли вторую воздушную тревогу из-за МиГ-31К. Она продолжалась 32 минуты.
Истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Ранее в полиции дали советы, как уберечься от возможных массированных атак на Пасху.
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