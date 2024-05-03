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Уже четвертый раз за день: по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Уже четвертый раз за день: по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине – четвертая за день воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

Вечером 3 мая уже в четвертый раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревогу, как и в предыдущие разы, объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог на 21:47 3 мая / ©
Карта воздушных тревог на 21:47 3 мая

В прошлый раз тревогу объявляли в 20:36. Она продолжалась около 20 мин.

В 18:35 объявляли вторую воздушную тревогу из-за МиГ-31К. Она продолжалась 32 минуты.

Истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

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