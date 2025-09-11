Уже четыре дня находится в отделении: в Тернопольской области военные задержали оператора австрийского телеканала

Видеооператор

В Украине задержан ехавший на съемку в Тернопольской области оператор австрийского телеканала ORF. Он находится в отделении несколько дней без официального объяснения причин задержания.

Как сообщает телеканал ORF, инцидент произошел во время проверки дорожного движения: оператора остановила полиция, когда он ехал на съемки для корреспондента Кристиана Вершютца. После этого военный представитель передал его в отделение полиции в Тернополе, где он находится уже четыре дня. Пока телеканал не раскрывает фамилию задержанного.

Редакционная коллегия ORF отметила, что оператору 53 года он участвовал в боевых действиях как доброволец в 2022 году и получил ранения во время службы в Украине. В заявлении также отмечается, что соблюдение стандартов безопасности и свободы работы журналистов является важной составляющей для Украины на пути вступления в ЕС.

В ответ на запрос австрийского агентства APA Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что посольство в Киеве сразу после ареста обратилось в МИД Украины за разъяснениями. Кроме того, поддерживается связь с адвокатом оператора и корреспондентом ORF. В МИД подчеркнули, что из-за гражданства задержанного возможности посольства оказать помощь ограничены, однако Австрия призывает к соблюдению верховенства права.

«Австрия призывает к соблюдению верховенства права. Однако поскольку это дело касается гражданина Украины, возможности посольства по оказанию поддержки очень ограничены», — заявили в МИД.

Следует заметить, что на странице в Facebook Тернопольского областного ТЦК СП информации о задержании мужчины или объяснении инцидента нет.

