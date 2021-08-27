Уже демонстрируют свои характеры: в зоопарк в Луцке привезли двух львят (видео)

Уже демонстрируют свои характеры: в зоопарк в Луцке привезли двух львят (видео)

Самец Ларс, несмотря на возраст, уже показывает, кто здесь главный.

Новые жители луцкого зоопарка — это львята Ларс и Лера. Им только по полгода. Привезли их из Николаева.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, пополнить прайд львов в Луцке решили после того, как в зверинце весной умер их старожил — 17-летний Ник.

Жить они будут вместе с двумя львицами — Дашей и Ланой. Пока они привыкают друг к другу в отдельных помещениях через стенку. Посетители с львятами смогут познакомиться через несколько месяцев, когда малыш освоится в новом доме.

Львята, говорят в зоопарке, хорошо перенесли дорогу, имеют хороший аппетит и уже демонстрируют свои характеры. Самец Ларс, несмотря на возраст, уже показывает, кто здесь главный.

"Имеет такой своенравный, даже пренебрежительный характер. Вот он царь. Сестренка его наоборот, она имеет такой более девичий характер, она прятается за ним. Идет только туда, куда ходит брат", — рассказала директор луцкого зоопарка Людмила Денисенко.

Новости Украины: в зоопарк в Луцке привезли львят из Николаева

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