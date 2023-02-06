Уже есть часть необходимого результата: Зеленский – о ситуации со светом в Одессе

На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключение.

В Одесской области по состоянию на данный момент есть отключения, которые начались после двух масштабных аварий на подстанции 4 февраля.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 6 февраля.

Он заверил, что восстановительные работы уже дали часть требуемого результата. Также есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город.

"Заслушал сегодня доклады по ситуации в Одессе, ситуации в области – то, что касается ликвидации последствий энергоаварии. Работают все службы, все должностные лица, все привлечены. По состоянию на данный момент в значительной части Одесского региона есть отключение. Мы делаем все, чтобы дать людям электричество. Еще раз спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в эту работу", – отметил глава государства.

Напомним, что 4 февраля в Одессе произошли две масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Глава "Укрэнерго" сообщил, что ситуация с электроснабжением в Одессе улучшится не раньше пятницы, 10 февраля.

Из-за проблем со светом в учебных заведениях Одессы объявили каникулы.

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