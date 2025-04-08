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Уже есть несколько разработок: какие перспективы производства украинского ПВО
Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал об одном из важных проектов украинского ПВО.
Украина имеет успешные разработки собственной ПВО. Некоторые из них уже успешно используются на поле боя.
Об этом рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Канала.
В то же время военный эксперт отметил, что сейчас можно говорить только о тех проектах, о которых уже было публично известно.
Какие проекты уже используются на поле боя
Как подчеркнул Катков, в первую очередь стоит выделить ЗРК Gravehawk, который разработали на средства Великобритании и Дании. Этот комплекс использует ракету класса «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73.
«Фактически берут эту ракету и запускают с земли. Дальность меньше, чем если бы запускали из самолета. Но это тот же путь, который используют, например, в NASAMS. По состоянию на 2021 год, Украина могла производить и модернизировать ракету Р-73. Были проекты, чтобы сделать ее лучше», — сказал Катков.
Военные уже публиковали фотографии, где на автомобиль «Хамви» была установлена пусковая с ракетами Р-73. Также удалось интегрировать эту ракету в ЗРК Оса. И даже на морской дроне «Магура» используют Р-73.
Пока неизвестно, какая именно дальность поражения этой ракеты для систем ПВО. Есть предположение о периметре 10-12 километров. Но дальность может быть и больше.
В любом случае разработка новых собственных ракет в ЗРК или самих зенитных ракетных комплексов — это перспектива в несколько лет. Это невозможно быстро организовать.
Ранее сообщалось, что в Украине есть системы ПВО собственного производства.