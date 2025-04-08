Уже есть несколько разработок: какие перспективы производства украинского ПВО

ПВО / © ТСН.ua

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Украина имеет успешные разработки собственной ПВО. Некоторые из них уже успешно используются на поле боя.

Об этом рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Канала.

В то же время военный эксперт отметил, что сейчас можно говорить только о тех проектах, о которых уже было публично известно.

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Какие проекты уже используются на поле боя

Как подчеркнул Катков, в первую очередь стоит выделить ЗРК Gravehawk, который разработали на средства Великобритании и Дании. Этот комплекс использует ракету класса «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73.

«Фактически берут эту ракету и запускают с земли. Дальность меньше, чем если бы запускали из самолета. Но это тот же путь, который используют, например, в NASAMS. По состоянию на 2021 год, Украина могла производить и модернизировать ракету Р-73. Были проекты, чтобы сделать ее лучше», — сказал Катков.

Военные уже публиковали фотографии, где на автомобиль «Хамви» была установлена пусковая с ракетами Р-73. Также удалось интегрировать эту ракету в ЗРК Оса. И даже на морской дроне «Магура» используют Р-73.

Пока неизвестно, какая именно дальность поражения этой ракеты для систем ПВО. Есть предположение о периметре 10-12 километров. Но дальность может быть и больше.

В любом случае разработка новых собственных ракет в ЗРК или самих зенитных ракетных комплексов — это перспектива в несколько лет. Это невозможно быстро организовать.

Ранее сообщалось, что в Украине есть системы ПВО собственного производства.