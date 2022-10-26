Уже к концу осени: в Украине подешевеют некоторые овощи

В последнее время в Украине подешевели некоторые овощи, а к концу осени в Минагрополитики прогнозируют дальнейшее смягчение цен. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В пресс-службе Минагрополитики сообщили, что в последнее время в Украине начала падать стоимость картофеля, столовой свеклы, капусты.

Так, в настоящее время розничная цена картофеля для потребителя составляет от 9 до 12 гривен за килограмм. Кроме этого, в Минагрополитики прогнозируют, что цена и дальше будет падать и составлять до конца осени 7-9 гривен за килограмм.

На 25 октября 2022 года разными категориями хозяйств было собрано более 119 тысяч центнеров картофеля. А это 73% к ориентировочному прогнозируемому валу (165 528 центнеров).

Также для Украины характерна высокая доля выращивания картофеля в домохозяйствах. На своих приусадебных участках люди сажают этот продукт для удовлетворения собственных нужд. Доля такого производства составляет 98%. Только 2% производства картофеля "лежит" на промышленных и фермерских предприятиях, которые позже реализуют свой товар.

Снижение цен на картофель наблюдается из-за окончания уборки урожая. Хотя в этом году площадь засад уменьшилась на 36% (по сравнению с 2021), но в Минагрополитики уверены, что дефицита картофеля не будет. Также не потребуется импортировать этот продукт (разве что для семян). Но это потому, что с начала войны возросла стоимость логистики.

Какие еще овощи подешевели в Украине

В Минагрополитики также зафиксировали удешевление таких овощей:

капуста – стоит в среднем 17,34 грн за килограмм (на 12,2%);

свекла – средняя цена 17,77 грн за килограмм (на 5,0%);

картофель – в среднем стоит 10,78 грн за килограмм (на 3,8%).

Упали цены и на яблоки. Пока они в среднем стоят 15 грн за килограмм, а это на 6,4% меньше.

Сколько стоит картофель в закупке

В закупке цены на картофель "упали" на 16%. В настоящее время фермеры установили среднюю стоимость на уровне 4-7 гривен за килограмм. Снижают цену из-за того, что сбор продукта затянулся, потому что шли сильные дожди. Произошло резкое увеличение предложения продукции на рынке.

При этом картофель высокого качества можно приобрести в среднем за 7 гривен за килограмм. Но в достаточных объемах купить продукцию достаточно тяжело. Производители такого картофеля чаще кладут его на хранение и продают, когда цена повысится (зима, весна).

На рынке появилось много картофеля низкого качества, который практически не может храниться. Многие корнеплоды в Украине сгнили в этом году из-за сильных дождей. Большая часть гниет в течение 2-3 недель после того, как ее собрали. Такой картофель фермеры готовы продавать по довольно низкой цене – 2 грн за килограмм.

Несмотря на снижение цены, стоимость картофеля сегодня на рынке такая же, как была в это время в прошлом году.