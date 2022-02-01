Уже на этой неделе: аналитик предупредила о введении "красной" зоны в 9 областях Украины (список)

Области, где ухудшается эпидситуация, могут уже на этой неделе перевести в "красную" зону.
"Красная" зона карантина в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом может существенно расшириться. Ужесточить ограничения уже на этой неделе могут еще в 9 областях.
Об этом заявила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова на брифинге.
По данным KSE, под угрозой вхождения в "красную" зону Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая области.
"9 регионов Украины уже выполняют признаки "красной" зоны и могут быть переведены в нее. Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые в "красной" зоне, эти области могут уже на этой неделе", — заявила Кузьминова.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 февраля увеличилось количество "оранжевых" зон, которой соответствуют 18 областей и Киев. Также два региона "красные" и три — "желтые".
Как сообщалось, по состоянию на утро 1 февраля в Украине было выявлено 30 768 новых случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни умерли 192 человека.
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