"Уже не чешется имперская амбиция": полковник ФСБ рассказал, почему Путин пошел войной на Украину

Президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины, прежде всего, чтобы сохранить собственную власть. Факт того, что уровень жизни в Украине лучше, мог взбудоражить россиян и стать угрозой для свержения режима диктатора.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам Гудкова, для Путина в этой войне "вопрос не в территории".

"Да не чешется у него имперская амбиция уже. Какие у него имперские амбиции? У него другое чешется. Он же понимает, что Украина – это угроза номер один. Не военная, а моральная для его режима", – объяснил политик.

По мнению Гудкова, Украина для Путина "опасна" тем, что не имеет таких ресурсов, как Россия, имеет постоянную смену правительства, и живет лучше граждан РФ.

"А ему сейчас 140 млн скажут: "Вова, ты что нам глаза замыливаешь? Вот посмотри. Ты украинцев ругаешь, что у них там плохо, это плохо. А они живут лучше. У них гораздо все нормальнее. Посмотри: они и без виз ездят, и то, и это, и пятое-десятое", – отмечает Гудков.

Именно этого и опасался Путин, считает российский оппозиционный политик.

"Ему на территорию, извиняюсь за высказывание, наср*ть. Вы что, думаете, он с какими-то территориями что-то делает там? Развивает их или еще что-то? Посмотрите: превратились в анклавы ужасные Донецк и Луганск. Но вот к чему он не прикасается – все на дерьмо превращается. Ему это не нужно. Ему нужно удержание власти. Украина – это лишь способ удержания власти и снятия угроз для этой власти. "Вот разгромим украинцев, ликвидируем их хорошую жизнь, разгромим инфраструктуру, разбомбим города – пусть страдают. Мы не сделаем так, чтобы жить лучше, а сделаем так, чтобы соседи жили похуже". Понимаете принципы?", – отмечает Гудков.

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