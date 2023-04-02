"Уже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Сеть взорвалась мемами на арест экс-наместника Лавры (фото, видео)

1 апреля в Киеве суд избрал бывшему главе Лавры митрополиту Павлу, также известному как "Паша Мерседес", меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста с запретом общаться с верующими. Украинцы отреагировали на решение суда и создали в Сети ряд мемей.

ТСН.ua собрал реакции пользователей соцсетей и самые интересные мемы о скандальном экс-наместнике Лавры.

Освобожденный из плена украинский военный Максим Колесников у себя на странице в Twitter поинтересовался: "Паша Мерседес, то по обменному курсу в медведчуках сколько?".

Известный активист Сергей Стерненко подшутил, что: "Паша Мерседес задонатив на ВСУ".

Фото из открытых источников

Гагарин долетался, а Паша Мерседес до...говорился. pic.twitter.com/cCjJ9D83Sc — Decolonizator (@DecolonizatorUA) April 1, 2023

Исторические кадры.

Паша Мерседес переписывает Лавру на тещу. pic.twitter.com/05l3sY5mF0 – Андрей Карпов (@andrey_poltava_) April 1, 2023

паша мерседес теперь уже тюнингован и скоро поедет на переоформление @sternenko pic.twitter.com/UZh4EOIII3 — Vladyslav Yatskovyi (@yatskovyi) 4 апреля 2023

Паша Мерседес приедет домой и наконец выучит "Отче наш". Теперь нужно pic.twitter.com/PmLyzsmmEd — Info (@Info53917080) April 1, 2023

Паша Мерседес и СБУ (Служба Божья Украины) pic.twitter.com/BLLudUSl6Z – Дурдом (@durdominua) April 2, 2023

Паша Мерседес в понедельник в суде pic.twitter.com/FUUzN6xxaC — Maks_Nike (@MaksNike11) Апр 1, 2023

Также украинцев не могли обойти стороной то, что СБУ нашли у митрополита во время обысков. Во время "встречи" скандальный бывший глава Лавры "засветы" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 и дорогие часы. За это он уже получил прозвище "Паша шарф Louis Vuitton".

Ничего необычного, просто Паша Мерседес с шарфом Louis Vuitton на шее.



Сколько такой атрибут одежды стоит вы примерно понимаете. pic.twitter.com/Zvwl6nvdMq — Natasha Evkova (@NatashaEvkova) 1 апреля 2023

Заметим, СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров экснаместника Лавры, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение российское называло "войной Америки и России до последнего украинца".

Лавра без Московского патриархата

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