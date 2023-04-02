"Уже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Сеть взорвалась мемами на арест экс-наместника Лавры (фото, видео)

Также украинцы придумали бывшему главе Лавры новое прозвище – "Паша шарф Louis Vuitton".
1 апреля в Киеве суд избрал бывшему главе Лавры митрополиту Павлу, также известному как "Паша Мерседес", меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста с запретом общаться с верующими. Украинцы отреагировали на решение суда и создали в Сети ряд мемей.
ТСН.ua собрал реакции пользователей соцсетей и самые интересные мемы о скандальном экс-наместнике Лавры.
Освобожденный из плена украинский военный Максим Колесников у себя на странице в Twitter поинтересовался: "Паша Мерседес, то по обменному курсу в медведчуках сколько?".
Известный активист Сергей Стерненко подшутил, что: "Паша Мерседес задонатив на ВСУ".
— cadvad (@kirlan_v) April 1, 2023
Гагарин долетался, а Паша Мерседес до...говорился. pic.twitter.com/cCjJ9D83Sc— Decolonizator (@DecolonizatorUA) April 1, 2023
Исторические кадры.– Андрей Карпов (@andrey_poltava_) April 1, 2023
Паша Мерседес переписывает Лавру на тещу. pic.twitter.com/05l3sY5mF0
паша мерседес теперь уже тюнингован и скоро поедет на переоформление @sternenko pic.twitter.com/UZh4EOIII3— Vladyslav Yatskovyi (@yatskovyi) 4 апреля 2023
Паша Мерседес приедет домой и наконец выучит "Отче наш". Теперь нужно pic.twitter.com/PmLyzsmmEd— Info (@Info53917080) April 1, 2023
Паша Мерседес и СБУ (Служба Божья Украины) pic.twitter.com/BLLudUSl6Z– Дурдом (@durdominua) April 2, 2023
Паша Мерседес в понедельник в суде pic.twitter.com/FUUzN6xxaC— Maks_Nike (@MaksNike11) Апр 1, 2023
Также украинцев не могли обойти стороной то, что СБУ нашли у митрополита во время обысков. Во время "встречи" скандальный бывший глава Лавры "засветы" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 и дорогие часы. За это он уже получил прозвище "Паша шарф Louis Vuitton".
Монах, аскет, бессеребреник pic.twitter.com/qw0Hmsc6EJ— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) 4 апреля 2023
Ничего необычного, просто Паша Мерседес с шарфом Louis Vuitton на шее.— Natasha Evkova (@NatashaEvkova) 1 апреля 2023
Сколько такой атрибут одежды стоит вы примерно понимаете. pic.twitter.com/Zvwl6nvdMq
Заметим, СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров экснаместника Лавры, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение российское называло "войной Америки и России до последнего украинца".
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