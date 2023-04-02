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"Уже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Сеть взорвалась мемами на арест экс-наместника Лавры (фото, видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
7040
Время на прочтение
2 мин
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"Уже не Паша Мерседес, а Паша автозак": Сеть взорвалась мемами на арест экс-наместника Лавры (фото, видео)

Фото из открытых источников

Также украинцы придумали бывшему главе Лавры новое прозвище – "Паша шарф Louis Vuitton".

1 апреля в Киеве суд избрал бывшему главе Лавры митрополиту Павлу, также известному как "Паша Мерседес", меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста с запретом общаться с верующими. Украинцы отреагировали на решение суда и создали в Сети ряд мемей.

ТСН.ua собрал реакции пользователей соцсетей и самые интересные мемы о скандальном экс-наместнике Лавры.

Освобожденный из плена украинский военный Максим Колесников у себя на странице в Twitter поинтересовался: "Паша Мерседес, то по обменному курсу в медведчуках сколько?".

Известный активист Сергей Стерненко подшутил, что: "Паша Мерседес задонатив на ВСУ".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Также украинцев не могли обойти стороной то, что СБУ нашли у митрополита во время обысков. Во время "встречи" скандальный бывший глава Лавры "засветы" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 и дорогие часы. За это он уже получил прозвище "Паша шарф Louis Vuitton".

Заметим, СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров экснаместника Лавры, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение российское называло "войной Америки и России до последнего украинца".

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Дата публикации
Просмотры
7040
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