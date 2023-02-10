Уже не по 17 гривен: стало известно, когда и насколько снизится цена на яйца в Украине

Яйца – популярный продукт питания. И в 2022 году в Украине их цена сильно выросла. Будет ли меняться стоимость яиц в 2023 году — читайте в материале ТСН.ua.

Хотя до конца лета 2022 цены на яйца в Украине радовали своей стабильностью, осенью они шокировали всех быстрым ростом. Будет ли продолжаться эта тенденция, возможно ли стоимость яиц начнет снижаться? Об этом рассказала старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко.

По ее словам, большинство производителей куриных яиц в центральных регионах Украины попали в зону боевых действий. В Донецкой, Киевской, Харьковской, Херсонской области производственные мощности вообще были утрачены. Именно это и повлияло на понижение предложения яиц на рынке страны и привело к удорожанию продукта питания.

Однако сегодня у большинства экспертов уже есть повод для оптимизма. К примеру, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко прогнозирует увеличение предложения куриных яиц на украинском рынке благодаря поступлению продукции от домохозяйств и росту объемов производства Это, по его словам, повлияет на стоимость яиц в конце первого квартала 2023 года. Уже в марте 2023 года яйца могут начать дешеветь.

Институт аграрной экономики прогнозирует, что на нынешнем уровне цена яиц в Украине будет сохраняться примерно до Пасхи 2023 (16 апреля). А уже ближе к маю начнется ее понижение.

А вот аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин уверена, что в ближайшие два месяца в Украине будет происходить значительное снижение цены на яйца (10-15%). Более существенное падение (35-40% от уровня февраля 2023 года) произойдет уже после Пасхи.

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