Уже не так жарко: прогноз погоды на сегодня, 8 августа

Сегодня будет тепло / © unsplash.com

Реклама

Сегодня, 8 августа, в Украине прогнозируют жаркую погоду, осадков не ожидается.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Антициклон обусловит погоду без осадков с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточного направления, 5-10 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

Реклама

Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной. На большинстве территории днем +22…27°С. Даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабнет. В дневные часы прогнозируют +26…31°С.

В Киевской области и в столице переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области в пределах +22…27°С. В Киеве +24…26°С.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю в Украине с 4 по 10 августа. В первой половине недели на большей части территории Украины пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также на выходных по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате развития антициклона.