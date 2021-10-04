Уже не такие борзые: под Луцком бойцы АТО разыскали мужчин, которые избили их побратима, и те извинялись на коленях (видео)

Военнослужащие оперативно разыскали обидчиков своего побратима.
В Торчине бойцы АТО/ООС разыскали мужчин, которые избили их побратима. Те извинялись на коленях не только за избиение военнослужащего, но и за свое поведение в городе.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Катарсис".
На видео видно, как фигуранты избиения, которые вместе напали на мужчину в военной форме, стоят возле остановки. Они уже не такие смелые как были — вчетвером на одного — сейчас они подавлены и напуганы.
За содеянное они попросили прощения у военнослужащего, которого избили, а также у жителей Торчин, которым надоедают своими нетрезвыми выходками и приставаниями.
Напомним, что в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.