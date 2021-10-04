Уже не такие борзые: под Луцком бойцы АТО разыскали мужчин, которые избили их побратима, и те извинялись на коленях (видео)

Военнослужащие оперативно разыскали обидчиков своего побратима.

В Торчине бойцы АТО/ООС разыскали мужчин, которые избили их побратима. Те извинялись на коленях не только за избиение военнослужащего, но и за свое поведение в городе.

Также читайте На Киевщине избили бойца полка "Миротворец"

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Катарсис".

На видео видно, как фигуранты избиения, которые вместе напали на мужчину в военной форме, стоят возле остановки. Они уже не такие смелые как были — вчетвером на одного — сейчас они подавлены и напуганы.

За содеянное они попросили прощения у военнослужащего, которого избили, а также у жителей Торчин, которым надоедают своими нетрезвыми выходками и приставаниями.

Напомним, что в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку