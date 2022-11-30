Уже некому работать: оккупанты в Луганской области мобилизовали 58% шахтеров

В Луганской области почти 60% шахтеров оказались на фронте из-за мобилизации.
Оккупанты мобилизовали большинство шахтеров на временно оккупированных районах Луганской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Враг отправил на фронт 58% шахтеров шахты "Востокуголь", в которую оккупанты записали большинство отжатых шахт региона. В связи с чем, коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угольно-добывающая отрасль не остановилась окончательно.
Впрочем, уменьшение темпов призыва, как показывает практика, ожидать на территории оккупированной Луганщины не стоит. Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и не становиться ресурсом для врага.
Напомним, что в Луганской области бойцы уничтожают врага "тремя топорами". Россияне наращивают силы по всей линии фронта и пробуют штурмовать украинские позиции.
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