"Уже обезьяна поняла бы, что связываться с Россией опасно": появилась новая версия убийства экс-нардепа-коллаборанта Ковалева в Херсонской области

Предполагают, что с ним могли разделаться партизаны, но, как вариант, его могли убить из-за разборок за зерно.

Такое мнение высказал блогер Денис Казанский.

"Жил себе народный депутат Украины Алексей Ковалев. Успешный бизнесмен, молодой политик с амбициями. В конце прошлого года купил киевский "4 канал" – явно с прицелом на усиление политического влияния. Казалось, впереди только рост. Но начинается российское вторжение и 33-летний нардеп внезапно решает обменять политическую карьеру, бизнес и только что купленный телеканал на должность в оккупационной администрации Херсонской области. Конец оказался немного предсказуемым – вчера Ковалева застрелили в собственном доме из дробовика. Молодец, поддержал Россию!", — написал Казанский.

Он предположил, что вариант о том, что с ним расправились партизаны, может быть правдоподобным. Но не исключил – что Ковалева могли убить по другой причине.

"Вполне возможно, что Ковалева замочили прямо во время местных разборок за зерно. На оккупированной территории сейчас царят мародерство и ограбление. У фермеров отбирают урожаи, оккупационные власти фактически превратились в организованную преступную группировку. Недавно россияне арестовали за разбой заместителя гауля. Он занимался ограблением местных бизнесменов. По всей вероятности, за аналогичные дела прикончили и Ковалева", — предположил блогер.

Денис Казанский задался вопросом, почему украинцы, глядя на опыт "плохо закончивших" предшественников-изменников, продолжают пополнять ряды коллаборантов.

"Самое потрясающее, что и у Ковалева, и у других его коллег-гауляйтеров перед глазами есть примеры Беднова, Мозгового, Дремова, Гиви, Захарченко и других коллаборантов, которых в результате ликвидировали их соратники по борьбе за российский мир. Казалось, уже и обезьяна поняла бы, что связываться с Россией губительно и опасно. Все равно замочат — если не диверсанты, то свои. Но нет. Необученные кретины соблазняются обещаниями наживы и один за другим отправляются в ад", — резюмировал Денис Казанский.

Напомним, что в Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.

Ранее из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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