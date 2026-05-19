Уже почти лето, но сунет новое похолодание: в Украине резко испортится погода и ударит опасная стихия

Синоптики предупредили о грозах в Украине 20 мая / © pexels.com

Реклама

В ближайшие дни погода в Украине будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в большинстве областей и снижении температуры уже в эти выходные.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой.

Реклама

Опираясь на данные метеорологической карты, она отмечает, что наш регион оказался под влиянием атмосферных фронтов и линии восхождения. Это принесет с собой типичную переменчивую погоду летнего типа: ожидаются периодические дожди с грозами, местами возможны мощные ливни, а иногда даже сильный ветер и град.

Однако на западе Украины это затяжное наступление непогоды немного сдержит западный антициклон, поэтому там осадки будут не такими интенсивными.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

По словам Диденко, днем 20 мая столбики термометров покажут преимущественно от +21 до +25 градусов тепла. Настоящее летнее тепло до +25…+28 градусов охватит восточные, центральные и большинство южных областей, а также Сумскую и Черниговскую.

В то же время заметная прохлада ожидается на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и западной части Черкасской областей, где столбики синоптиков будут колебаться в пределах +18…+22 градусов выше нуля.

Реклама

В Киеве 20 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в столице ожидается в пределах +25 градусов тепла.

«Есть вероятность сильных коротких ливней в столице — обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки», — предупреждает синоптик.

В то же время она говорит, что в конце недели в Украине станет еще прохладнее.

По данным Украинского гидрометцентра, 20 мая в стране будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Как предупреждают синоптики, Украину накроют умеренные дожди, а днем почти по всей территории, за исключением большинства западных областей, будут греметь грозы.

Реклама

Жителям юга, большей части центра и Житомирщины стоит быть особенно внимательными, ведь там местами пройдут сильные ливни, возможен град и резкие порывы ветра до 15–20 м/с.

Во многих областях Украины объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о грозах в Украине 20 мая / © Укргидрометцентр

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — отмечают метеорологи.

Ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 5–10 м/с.

Реклама

Температура ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. В западных областях будет прохладнее — ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов тепла, днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +23.

Погода в Украине 20 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 20 мая будет облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Днем ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля. В столице столбики термометров будут показывать ночью около +15 градусов тепла. Днем ожидается от +23 до +25 выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о дневных грозах в Киевской области 20 мая. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Реклама

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий», — отмечают синоптики.

Синоптики предупреждают о грозах на Киевщине 20 мая / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

По прогнозу синоптиков, на Львовщине 20 мая будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, лишь днем на юге области местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Во Львове температура ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до комфортных +20…+22 градусов.

Реклама

Погода в Одессе

В Одессе и области 20 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в регионе местами возможен небольшой дождь, хотя в самом областном центре обойдется без существенных осадков.

Столбики термометров ночью покажут от +11 до +16 градусов тепла, а непосредственно в городе будет около +14…+16 градусов.

В течение дня характер погоды изменится: и в Одессе, и по всей области пройдут кратковременные дожди с грозами. Также синоптики предупреждают, что на побережье и в других районах во время грозы ожидаются сильные шквалы со скоростью 12–17 м/с, тогда как общая скорость северного ветра составит 7–12 м/с.

Синоптики предупреждают о грозах на побережье Одесчины 20 мая / © Укргидрометцентр

Днем температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах +21…+26 градусов тепла, а в Одессе столбики термометров не поднимутся выше отметки +23 градуса.

Реклама

Погода в Харькове

На Харьковщине 20 мая будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +26…+28 выше нуля.

Реклама

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в городе Днепр 20 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем возможны кратковременные, местами значительные дожди с грозами.

Также метеорологи предупреждают, что в отдельных районах области может выпасть град. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с, во время грозы местами возможны шквалы 15–20 м/с. Ночью и утром местами на Харьковщине будет сохраняться туман.

Температура по области будет колебаться ночью от +12 до +17 градусов тепла, днем — от +23 до +28 градусов выше нуля.

В городе Днепр столбики термометров покажут ночью от +14 до +16 градусов тепла, днем — от +26 до +28 градусов.

Реклама

Ранее врач-кардиолог Центра кардиологии и кардиохирургии рассказала, как колебание температуры бьет по самочувствию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров