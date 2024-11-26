"Уже почти нет надежды": Безуглая заявила об угрозе коллапса государственности Украины

Нардеп Марьяна Безуглая заявила о растущем "риске коллапса государственности".

В частности, она разместила пост, в котором перечислены проблемы Украины, как на фронте, так и в тылу.

Она также заявила, что российские военные стремительно захватывают Донецкую область, приближаясь к Днепропетровской.

"Происходит такое, что надежды почти не осталось, если честно. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта", — пишет Безуглая.

В частности, она говорит о таких проблемах:

"Прорыв российских войск до Покровска и Днепропетровской области. До области осталось всего несколько километров, но общество настолько истощено, что в Сети это практически не обсуждается. Город – сюда, город – туда. Вместе с тем в Днепропетровской области строится круговая оборона Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные"

"100 тысяч некачественных мин, которые Минобороны приняло и отправило на фронт"

"Противостояние Ермака, Сырского и Федорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединяется, чтобы устранить конкурентоспособную молодежь"

"Продолжение устранения проактивных лидеров в армии. Рассказы о "невероятной операции на Курщине", которая якобы ранее "спасла Сумы", а теперь, как оказывается, и Запорожье"

"Целенаправленный перевод специалистов в пехоту, в том числе медиков"

Громкие заявления Безуглой

Напомним, за последние несколько недель Безуглая сделала ряд громких заявлений. В частности, недавно нардеп объяснила, в чем состоит неэффективность мобилизации. По ее словам, нужно не новые подразделения создавать, а повышать боеспособность имеющихся – тогда не нужно будет так много людей.

Об этом она написала в Telegram, комментируя объяснение Генштаба ВСУ, почему вместо комплектования существующих бригад создают новые: "Генштаб ВСУ обнародовал объяснение, почему постоянно создаются новые и новые бригады. Оказывается, это симметричный ответ россиянам! Они ведь тоже создают новые подразделения! Так и мы будем! Держите! Давайте еще раз подробнее разберем этот вопрос, хотя уже не раз писала о том, что абсолютно понятно каждому, кто причастен к боевым действиям и имеет, по крайней мере, средний уровень интеллекта.

Одним и тем же количеством мобилизованных людей можно восстановить до высокого уровня боеспособности (90-100% укомплектованности) 4-6 бригад или создать две новые. Потребности касаются, прежде всего, общевойсковых батальонов и рот. То есть пополнение нужно именно в это звено, а не в штабы и разные вспомогательные подразделения".

Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены, по словам Безуглой, переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты.

Кроме того, по данным нардепа, есть массовые случаи, когда вместе с переводом специалистов в пехоту теряются время и средства на подготовку аналогичного нового специалиста для новой бригады, а затем его все равно переводят, как правило, на должность стрелка в окоп.

А еще Безуглая предложила привлекать больше женщин к военному делу, начиная с такой тыловой деятельности, как делопроизводство, кадровые вопросы и охрана, что уменьшило бы нагрузку на мужчин, которые служат в боевых подразделениях.

По ее мнению, это поможет избежать случаев коррупции в процессе мобилизации и повысить уровень подготовки специалистов в тыловых структурах. Она также отметила важность трудовой мобилизации, которая сейчас забыта, но могла бы значительно усилить оборонный потенциал Украины.

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