"Уже прогресс": активистка объяснила, чем важен запрет для российских пленных на звонки домой

Активистка отметила, что права украинцев во вражеском плену нарушены, а российские военнопленные "здесь живут как короли".

Глава ОО "Вірні завжди" Инна Турова одобрительно прокомментировала тот факт, что в Украине запретили российским военнопленным телефонные звонки домой, ведь родные украинских бойцов ничего не знают о них в плену.

Об этом Турова, которая также является автором петиции о запрете звонков для российских военнопленных, рассказала в эфире "Киев24".

Активистка назвала прогрессом запрет для российских военнопленных звонить домой.

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"Мы писали письма, обращения на Верховную Раду, просили, ходили в Координационный штаб, чтобы они нам помогли достучаться до Шмыгаля, всех тех людей, кто причастен к этой проблеме. Также говорили неоднократно Дмитрию Валерьевичу (Лубинцу – ред.), что это очень важный вопрос. Потому что он как омбудсмен по правам человека должен понимать, что права наших людей нарушены, а их люди (российские военнопленные – ред.) здесь живут, простите, как короли. Возможно, вы видели эфиры, где у них в холодильнике лежит колбаса, кетчупы и тому подобное. Такого не может быть, когда эти люди наших пытают там", – отметила Турова.

По ее словам, недавно была проведена акция "под международным Красным Крестом", чтобы там услышали активистов. Прогресса пока нет, но активисты ждут, что он будет.

"Я уже очень рада, что хотя бы наше государство приняло такое решение – лишить их телефонной связи. Это уже прогресс для нас", – сказала глава ОО "Вірні завжди".

Напомним, после последнего расстрела оккупантами украинских военных Офис омбудсмена Украины объявил о запрете для российских военнопленных на звонки домой.

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