Уже с 25 марта: в ПФУ объяснили, кому в Украине повысят пенсии и на сколько

Кроме того, что в Украине вырастут пенсии за выслугу лет, в конце марта повышения размера выплат следует ожидать еще некоторым группам украинцев.

В "Суспильном" сообщают, что пенсии в Украине пересчитали вследствие повышения прожиточного минимума и увеличения средней заработной платы.

Заместитель начальника управления пенсионного обеспечения пенсионного фонда в Черновицкой области Анна Московчук объяснила журналистам, что для каждого пенсионера сумма повышения будет разной, ведь она зависит от стажа, заработной платы и возраста.

По результатам индексации в области средний размер повышения выплат будет составлять 245 грн, а максимальный — составит 1500 грн.

Итак, на сколько вырастет минимальная пенсия в Украине уже 25 марта? В среднем размер минимальной пенсии был увеличен на 8%. А потому:

мужчины, имеющие страховой стаж 35 лет, и женщины со стажем в 30 лет, и достигшие 65-летнего возраста, будут получать минимальную пенсию 3370 грн;

люди с меньшим стажем (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), достигшие 75 лет, будут получать минимальную пенсию 3240 грн;

после 80 лет минимальная пенсия будет составлять 3370 грн;

неработающие пенсионеры гарантированно будут получать выплаты в размере 2725 грн.

Также напомним, что произойдет и повышение пенсий военным. Их пересчитали вследствие повышения средней заработной платы в 2024 году с применением коэффициента.

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