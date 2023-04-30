"Уже скоро – главные битвы": Зеленский заявил о возобновлении полной линии государственной границы

Глава государства также обратился к штурмовой бригаде "Стальная граница" и всем пограничникам с пожеланием "неизменной силы и удачи в бою". Он вручил бойцам государственные награды.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал главные битвы и заявил о необходимости освобождения украинской земли и ее граждан из российской неволи.

Об этом говорилось в обращении президента 30 апреля.

Во время выступления глава государства поздравил украинских пограничников с их профессиональным Днем, который отмечается с 2018 года ежегодно 30 апреля, и поблагодарил за сверхчеловеческую силу, с которой подразделения пограничных войск защищают в жесточайших боях Бахмут, Авдеевку, Марьинку и другие города и села Донбасса.

Президент отметил решимость воинов, с которой они освобождали Киевщину и Харьковщину, Херсон и северные регионы Украины, а также крепкую веру в Украину, с которой военные в ожесточенных боях уничтожали российского оккупанта и в 14-м году, и когда началось полномасштабное вторжение агрессора .

"Уже скоро – главные битвы. Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы – как на суше, так и в море. Я уверен, что героизм, надежность, устойчивость наших пограничных войск мощно поможет Украине на этом важном историческом пути", — подчеркнул Зеленский.

Накануне Зеленский назвал величайший страх Путина. По мнению украинского президента, российский диктатор больше всего боится остаться изолированным он окружающего мира наедине с собственным обществом.

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