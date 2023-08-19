Уже создали фейковые военкоматы: россияне готовят мобилизацию на временно оккупированных территориях

Прежде всего будут забирать на "СВО" людей, получивших российские паспорта.

Оккупанты готовятся к мобилизации на захваченных территориях. Скорее всего, это произойдет сразу после фейковых выборов.

Об этом сообщил мэр Мелитопля Иван Федоров.

Что известно

С 29 августа россияне намерены провести первые тестовые мобилизационные дни на временно оккупированной территории. Полгода враг делал перепись населения для фиксации людей в фейковом военкомате. Также организовали учетные столы на каждом предприятии, чтобы переписать население призывного возраста.

Сразу после так называемых выборов начнется мобилизация. Как отмечает Федоров, захватчикам это нужно для того, чтобы объяснить гражданам РФ, почему жители континентальной России воюют против ВСУ, а жители оккупированных территорий – нет.

Украинцев на ВТО призывают всяческими способами избегать мобилизации. Да, если вы не хотите участвовать в действиях вражеской армии, конец бойцов которой на нашей земле очевиден, обращайтесь к проекту "Хочу жить".

Напомним, оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму. Агент "АТЕШ" из Симферопольского военкомата сообщает, что оккупанты намерены призывать почти все возрастные группы населения полуострова.

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