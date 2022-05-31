Уже три недели подряд в Украину возвращается больше граждан, чем выезжают за границу: какие очереди на ПП

Уже три недели подряд в Украину возвращается больше граждан, чем выезжают за границу: какие очереди на ПП

За сутки в Украину вернулись на 7 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 30 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекла 71 тысяча человек и почти 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 32 тысяч человек. 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 39 тысяч человек, более 35 тысяч из них – украинцы. Уже три недели количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

Также за этот период оформлено 148 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 31 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Польская Республика:

"Грушев" — 0 л/а, 5 автобуса, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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