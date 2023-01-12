Уже в 29 странах и в России обнаружили новый опасный штамм коронавируса: есть ли он в Украине

В Украине новый штамм коронавируса ХВВ.1.5, который уже зафиксирован в 29 странах, по состоянию на начало января не обнаружен.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По данным Минздрава, ситуация с течением коронавируса контролируется.

Главным вариантом уберечься от тяжелого течения заболевания COVID-19 и потенциально новые подварианты является вакцинация. Всем, кто имеет возможность, советуют привиться как можно быстрее, ведь XBB.1.5 более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты.

"Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу — не медлите и сделает необходимую прививку против COVID-19. Сейчас в Украине есть около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) ) и CoronaVac", — сказал Игорь Кузин.

Он уточнил, что с начала кампании по вакцинации 15,4 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Около 12,4 миллиона не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.

К слову, в РФ зарегистрировали первый случай заболевания подвариантом штамма "Омикрон" XBB.1.5, который получил название "Кракен". 12 января стало известно, что первого больного россиянина "Кракеном" обнаружили в Пензенской области РФ.

Что известно о новом штамме коронавируса ХВВ.1.5

Ситуация в мире вокруг COVID-19 остается нестабильной. Возникают новые виды и подвиды болезни. В последнее время эпидемиологи бьют тревогу из-за распространения нового штамма под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года.

По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, "Кракен" уже занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон", или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

Между тем, в Китае всплеск новых случаев COVID, похоронные бюро уже не справляются с количеством смертей. Одно из отделений настолько переполнено, что ввело ограничение на 5-10 минут для семей, чтобы оплакивать своих умерших родственников.

Впрочем, несмотря на распространение нового штамма коронавируса, в Китае отклонили предложения США по вакцинам от COVID-19. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайских вакцин и медицинских препаратов "в общем достаточно".

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