"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем участии в глобальном Саммите за демократию по приглашению президента США Джо Байдена, разговоре с премьером Италии и героизме украинских защитников на Бахмутском направлении.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в среду, 29 марта.

О Саммите за демократию

Украинский лидер напомнил, что сегодняшний Саммит за демократию, являющийся самой представительной площадкой для защиты устройства свободных народов, состоялся во второй раз.

“В общем, у нас не так и много в мире столь представительных возможностей говорить именно о демократии, о защите свободы во всех ее аспектах. И хорошо, что сейчас есть такая возможность объединять усилия для того, чтобы найти больше энергии, больше перспектив для демократии”, — отметил он.

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По словам Зеленского, позиция Украины на этом Саммите была "очень конкретная, максимально практичная", а в речах лидеров были "точные слова поддержки нашего государства".

“Сейчас благодаря украинской смелости, благодаря лидерству Соединенных Штатов, Президенту Байдену, благодаря Конгрессу Соединенных Штатов и каждому, кто работает для консолидации мира, мы имеем самое большое за долгое время единение демократических стран. И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу. Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение”, — подчеркнул президент.

Украинский лидер выразил уверенность, что благодаря совместной работе союзников Украины на всех континентах удастся одержать эту "победу международного порядка, основанного на правилах".

О разговоре с Мелони

В разговоре с главой итальянского правительства Джорджей Мелони украинский президент поблагодарил ее "за принципиальность, за решительность, за настоящую европейскую силу, которая ощущается в ее словах и действиях в защиту свободы".

"Мы обсудили как двусторонние отношения, так и общую ситуацию в нашей защите от российской агрессии. Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших нуждах. Уже в ближайшие месяцы мы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной”, — сообщил он.

О ситуации на фронте

Комментируя ситуацию на фронте, украинский президент акцентировал внимание на боях за Бахмут.

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"Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на Бахмутском направлении. Бьются стойко, результативно. Я благодарю каждого, кто делает все, чтобы потери врага там возрастали!" – подчеркнул Зеленский.

Особую благодарность украинский лидер выразил воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и знаменитой 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

О ближайших планах

По словам президента, сейчас идет подготовка к мероприятиям, которые запланированы на вторую половину этой недели.

“Провел сегодня соответствующие совещания. Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны – постоянно добавляем силы нашему государству, прочность нашим силам обороны и безопасности, уверенность нашего движения к победе”, — подчеркнул он.

О Киево-Печерской лавре

Отдельно Владимир Зеленский отметил еще один шаг "к укреплению духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией", имея в виду переход части монахов Киево-Печерской лавры в Православную церковь Украины.

“Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так будет всегда”, – заверил Зеленский.

Напомним, первый из монахов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, архимандрит Авраамий (Лотыш), перешел в ПЦУ.

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