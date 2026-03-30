Уже в шестой раз за день: всю Украину снова охватила воздушная тревога

Воздушная тревога 30 марта

Вечером 30 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

По информации Воздушных сил, в 22:02 скоростная цель зафиксирована в Житомирской области. Как добавили мониторинговые каналы, в Житомирской области прогремели взрывы.

Напомним, это уже в шестой раз за 30 марта в Украине объявляют тревогу из-за Мига. Ранее объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К — в 01:46, 04:52, 12:55, 14:04 и 17:30.