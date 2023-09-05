Уже в строю: Ми-8, перегнанный российским пилотом, пополнил состав авиационного подразделения ГУР

Боевой вертолет Ми-8 армии РФ, перегнавший в Украину российский пилот Максим Кузьминов, вошел в состав авиационного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Там наши пилоты будут использовать его по назначению.

Об этом сказал журналист и военнослужащий, автор цикла документальных фильмов "Военная разведка Украины" Артем Шевченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Рабочий и современный вертолет

По словам военного, вертолет находится в рабочем состоянии. "Это хорошая боевая лошадка 2016 года выпуска. Хочу сказать, что у нас таких новых вертолетов этой модели нет. Есть у нас вертолеты других типов, более современные, западные образцы. Но этот образец очень классный, очень рабочий, очень современный. Это усилит боевые способности авиации ГУР", – отметил Шевченко.

Он добавил, что вертолет перевозил ценный груз. В частности, речь идет об оборудовании боевым российским истребителям. Это существенно повлияло на боеспособность тех самолетов, к которым этот груз должны были доставить.

"Также технологическое оборудование, которое есть на вертолете, помогло нашей разведке лучше понять вражескую авиационную систему безопасности связи. Это существенно повлияло уже и будет влиять еще на результаты противодействия враждебному вторжению и враждебным угрозам с неба", – говорит военный.

Ранее Кузьминов рассказал, что сам вышел на связь с украинской разведкой по телеграм-каналу в конце 2022 года. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

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