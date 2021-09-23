Уже в третий раз: в гимназии под Черниговом обвалился потолок

Уже в третий раз: в гимназии под Черниговом обвалился потолок

К счастью, никто из детей не пострадал, так как был перерыв.

В Черниговской области в Новгород-Северской гимназии №1 обвалился потолок. На ученические парты упали куски цемента.

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Об этом сообщает ЧЕline.

В Новгород-Северской гимназии №1 среди дня упал потолок. К счастью, никто из учеников не пострадал, поскольку это произошло во время перерыва.

Как сообщила начальник отдела образования, молодежи и спорта Татьяна Ковальчук, администрация образовательного учреждения с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась. Ходатайство было только по капитальному ремонту пола в некоторых кабинетах.

"Что же касается этого чрезвычайного происшествия, то после сообщения о нем в отделе образования срочно была создана комиссия, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка. Директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий", — отметила Татьяна Ковальчук.

Обвал потолка в этой гимназии случается уже третий раз.

Напомним, что в Кривом Роге в одном из супермаркетов на жилмассиве Ингулец упал потолок. В результате травмировался человек, который находился у прилавка с мясными изделиями.

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