"Уже в Украине": Диденко предупредила о циклоне с грозой, дождем и шквалистым ветром

"Уже в Украине": Диденко предупредила о циклоне с грозой, дождем и шквалистым ветром

Синоптик призвала прикрыть окна и припарковать автомобиль подальше от билбордов и высоких деревьев.

Активный циклон с юго-запада Европы в ближайшие сутки охватит западные, северные и центральные области Украины, а также Одесский регион. В то же время непогода обойдет Днепропетровскую область.

Об этом главный синоптик Украины Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

"Циклон с юго-запада Европы уже в Украине — льет, гремит, воет. Смещается в восточном, северо-восточном направлении", — отметила она.

Диденко призвала киевлян прикрыть на ночь окна, чтобы не было сильного сквозняка, а также убрать выстиранное белье из открытых балконов. Синоптик также посоветовала припарковать автомобиль подальше от билбордов и высоких деревьев.

"Киевляне! Если вам ночью приснится что-то грохочущее, если в окна что-то будет бить и завывать — не пугайтесь. Это не страшный сон, это — циклон с грозой, дождем и шквалистым ветром", — добавила она.

В то же время со следующей недели, по данным Укргидрометцентра, в Украину снова вернется жара. В частности, 9-10 августа температура на юге и востоке страны ночью будет 16-22°С, днем 29-35°С, на остальной территории ночью 13-19°С, днем 24-30°С. Свежее лишь в западных областях — 21-27°С.

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